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Bağdat’ta bir baba, kendini ve çocuklarını ateşe verdi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta cinnet getiren baba, kendini ve 2 çocuğunu ateşe vererek öldürdü.

Asayiş 27.06.2022, 16:56
Bağdat’ta bir baba, kendini ve çocuklarını ateşe verdi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta cinnet getiren baba, kendini ve 2 çocuğunu ateşe vererek öldürdü.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Er- Reşad bölgesinde cinnet getiren bir baba, kendisinin ve 2 çocuğunun üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Çıkan yangında baba ile çocuklardan biri hayatını kaybederken, 5 yaşındaki diğer çocuk ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Babanın komşuları, adamın geçim sıkıntısı nedeniyle kendisi ve çocuklarını ateşe verdiğini söylerken, olay sırasında eşinin evde olmadığı öğrenildi.

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