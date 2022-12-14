Bağdat’ta askeri araca bombalı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta askeri aracın geçişi esnasında yol kenarına yerleştirilmiş bombanın infilak etmesi sonucu 2’si asker 3 kişi hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyinde Tarımiye bölgesinde Irak ordusuna ait bir askeri aracın geçişi esnasında yol kenarına yerleştirilmiş bomba infilak etti. Patlamada, 2’si asker 3 kişi hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı. Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Mehmedavi’nin olay yerini ziyaret ederek incelemelerde bulunduğu aktarıldı.