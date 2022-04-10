Bağdat Caddesi’nin trafiği onlara emanet

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde görevli kadın trafik polisleri, araç yoğunluğunun yaşandığı ana arterlerde, trafik düzenini sağlamak için özveriyle çalışıyor.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli kadın polis memurları, Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıl dönümünde İstanbul’un önemli caddelerinden olan Bağdat Caddesi’nde düzenli trafik akışı için sürücüleri yönlendiriyor. Trafikte görev yapan kadın polisler, özellikle denetimde kural tanımayan sürücülere de göz açtırmıyor. Kadın trafik polislerine, en büyük desteği de kadın sürücüler veriyor. Öte yandan, trafik düzenini sağlamak için özveriyle çalışan kadın trafik polisleri havadan dron ile görüntülendi.

“Kadın trafik polislerini çok seviyoruz”

Konu hakkında konuşan kadın sürücülerden Bergin Osmanağaoğlu, “Kadın sürücüleri trafikte görmek beni çok mutlu ediyor. Kadın trafik polislerini çok seviyoruz” dedi.

“Polis teşkilatının 177. yılı kutlu olsun”

Esra Ersan isimli bir kadın sürücü ise, “Bağdat Caddesi’nde kadın trafik polislerini görmek gurur verici. Polis teşkilatının 177. yılı kutlu olsun. Kadın polislerimizi her daim her ortamda görmeyi çok isteriz” ifadelerini kullandı.