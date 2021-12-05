Bağcılar’da yangın sonrası yol çöktü

Bağcılar’da sabah bir binanın çatı katında çıkan yangın sonrası sokak üzerinde çökme nedeniyle yaklaşık 3 metre derinliğinde çukur oluştu. Sokak üzerindeki çukur drone ile havadan görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi 548. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan bir binanın çatı katında doğalgaz nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama sonrası binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın sonrası olay yerine gelen ekipler güvenlik şeridi çekerek sokağa araç ve yaya girişine kapattı. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları müdahale sonrası yangın söndürüldü. İtfaiye araçlarının ayrılmasının ardından patlamanın olduğun binanın önündeki yolda çökme meydana geldi. Yol üzerinde yaklaşık 3 metre derinliğinde çukur oluşurken, polis ekiplerinin güvenlik şeridi çekmesi olası bir faciayı engelledi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı çökme sonrası olay yerine ekipler sevk edildi. Yangın sonrası oluşan çukur ise drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde patlamanın olduğu binanın hemen önünde çukurun oluştuğu görülüyor. Ekiplerin çökme sonrası oluşan çukuru doldurma işlemleri devam ediyor.