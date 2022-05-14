Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Bağcılar’da yapılan uyuşturucu uygulamalarında 4 şüpheli şahıs yakalanırken, yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde, para ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Fatih ve İnönü mahallelerinde 11 Mayıs’ta gerçekleştirilen uyuşturucu uygulamalarında 4 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve uyuşturucu maddeleri sakladıkları belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise, çoğu paketlenmiş ve satışa hazır olmak üzere; 1 kilo 30 gram bonzai, 410 gram toz kubar, 73,93 gram esrar, 13 bin 805 TL, 110 dolar, 25 euro ve sahte 50 dolar para ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheli şahıslar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan haklarında yürütülen tahkikat işlemlerinin akabinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.