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Bağcılar’da tekstil atölyesinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi
Bağcılar Fatih Mahallesi Cami Caddesi üzerinde bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Alevler içerisinde kalan iş yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Asayiş 23.02.2022, 14:54
Bağcılar Fatih Mahallesi Cami Caddesi üzerinde bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Alevler içerisinde kalan iş yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.