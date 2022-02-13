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Bağcılar’da satırlı, sopalı park yeri kavgası kamerada

Bağcılar’da yan yana bulunan iki işyerinde çalışanlar arasında park yeri yüzünden taşlı, sopalı ve satırlı kavga çıktı. Kavgada yaralanan olmazken, gözaltına alınan 16 kişi, adli makamlarca serbest bırakılırken, kavga anı kameraya yansıdı.

Asayiş 13.02.2022, 21:20
Bağcılar’da satırlı, sopalı park yeri kavgası kamerada

Bağcılar’da yan yana bulunan iki işyerinde çalışanlar arasında park yeri yüzünden taşlı, sopalı ve satırlı kavga çıktı. Kavgada yaralanan olmazken, gözaltına alınan 16 kişi, adli makamlarca serbest bırakılırken, kavga anı kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Bağcılar Güneşli Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yan yana bulunan iki işyeri çalışanları arasında park yeri kullanımı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve satırlı kavgaya dönüştü. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırırken, iki işyerinde çalışan toplam 16 kişiyi gözaltına aldı. Olayın yaşandığı sokakta inceleme yapan polis ekipleri kavgada kullanılan satırı çöp konteynırının içinde buldu. Emniyete götürülen şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılırken, yaşanan o anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.

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