Bağcılar’da refüjü aşan ehliyetsiz sürücü facia yaşattı: 1’i ağır 3 yaralı

Bağcılar’da yol ortasında bulunan refüjü aşarak ters yola giren ehliyetsiz sürücü, karşıdan gelen araca çarparak durabildi. Olay sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralanırken ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza, akşam 23.00’te Bağcılar Yanyol Caddesi Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 TL 6217 plakalı aracın ehliyetsiz sürücüsü A.U.(16), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasında bulunan refüjü aşarak ters yola girerek karşıdan gelen Yakup Karaca idaresindeki 34 BRP 263 plakalı panelvan araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucunda panelvan araçta bulunan iki kişi sıkıştı. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise sıkışan iki kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kısa sürede çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sonucunda iki araçta da ağır hasar meydana gelirken panelvan araçta bulunan kadın şahsın durumunun kritik olduğu öğrenildi. Ekipler kazanın çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Kazaya karışan şahısların olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.