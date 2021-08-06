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Bağcılar’da pazardan dönen yaşlı kadın kamyonun altında kaldı

İstanbul Bağcılar’da pazardan dönen yaşlı kadın yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Asayiş 06.08.2021, 21:42
Bağcılar’da pazardan dönen yaşlı kadın kamyonun altında kaldı

İstanbul Bağcılar’da pazardan dönen yaşlı kadın yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Bağcılar İnönü Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, pazara giden 61 yaşındaki Şükran Özçelik, dönüşte yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Y.C. idaresindeki 52 K 3713 plakalı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekipleri haber verdi. Sağlık ekipleri yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken kamyonun sürücüsü gözaltına alındı. Talihsiz kadının eşi olay yerine gelerek eşini görmek istese de polis ekipleri izin vermedi. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.
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