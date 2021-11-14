Bağcılar’da patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Bağcılar’da bir apartman dairesinde yaşanan patlama kameraya yansıdı.

Bağcılar Barbaros Mahallesi’nde sabah saatlerinde bir apartman dairesinde patlama yaşanmış ve ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü. Yaşanan patlama güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde patlama ile birlikte binadan kopan molozların sokağa düşmesi yer alıyor.

(VK-ÖFA