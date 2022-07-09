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Bağcılar’da medikal malzeme satan iş merkezinde yangın

Bağcılar’da medikal malzemeler satan bir iş merkezinin deposunda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler yan taraftaki 3 katlı binanın çatısına sıçradı. Alev alev yanan iş merkezi havadan görüntülendi.

Asayiş 09.07.2022, 14:16
Bağcılar’da medikal malzeme satan iş merkezinde yangın

Bağcılar’da medikal malzemeler satan bir iş merkezinin deposunda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler yan taraftaki 3 katlı binanın çatısına sıçradı. Alev alev yanan iş merkezi havadan görüntülendi.

Bağcılar Merkez Mahallesi Güngören Caddesi üzerindeki medikal ürünler satan bir iş merkezinin depo kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler yan tarafta bulunana 3 katlı binanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş yerinde kimsenin olmaması faciayı önledi. Çevrede ise büyük panik yaşandı. 1 saatlik çalışmanın sonunda itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Alev alev yanan iş merkezi havadan da görüntülendi.

Yangını gören bir vatandaş, "Çatıda başladı. Sonra rüzgar nedeniyle yayıldı" dedi.

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