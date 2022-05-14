Bağcılar’da kumar operasyonu

Bağcılar’da ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 9 şahsa toplam 16 bin 344 TL para cezası kesildi. Önceden sabıkası olan işletme sahibinin ise iş yeri mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar’da 7 Mayıs günü saat 21.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi’ndeki bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti. İş yeri ve çevresinde güvenlik tedbiri alarak yapılan kontrollerde, içeride 9 şahsın iki masa etrafında toplu halde oturdukları, masalar üzerinde 4 bin 850 TL para ve oyun kartları olduğu belirlendi. Yakalanan 9 şahsa kumar oynamaktan kişi başı bin 816 TL olmak üzere toplam 16 bin 344 TL cezai işlem uygulandı. Tehdit ve hakaret gibi suçlardan kaydı bulunduğu tespit edilen iş yeri sahibi B.V. hakkında da “kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçundan adli işlem yapılarak, ruhsatsız olduğu anlaşılan iş yeri ilçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.