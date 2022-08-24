Son Dakika
Bağcılar’da kotkutan kaza! 'Aracın üzerine balkon çöktü'
Bağcılar’da bir binanın balkonu tadilat çalışması sırasında sokakta bulunan aracın üzerine çöktü. Herhangi bir can kaybının olmadığı olayda balkon ve araçta maddi hasar meydana geldi. O anlar kameraya yansıdı.
Asayiş 24.08.2022, 14:19 24.08.2022, 15:01
Olay Bağcılar Yıldıztepe mahallesi 507. Sokakta meydana geldi. Sokakta bulunan binanın ikinci kat balkonu tadilat çalışması yapılırken çöktü. Balkondan kopan molozlar o sırada sokakta park halindeki aracın üzerine düştü. Olayda herhangi bir yaralanma yada can kaybı görülmezken araç ve balkonda maddi hasar meydana geldi. Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde balkondan kopan parçalar bir anda aracın üzerine düşüyor.
TIKLA İZLE
O sırada sokakta olan Sabri Saygı “Biz sabah buradaydık. Biri balkonda çalışma yapıyordu. Adam demirleri sökünce balkon olduğu gibi çöktü. Allah’tan aşağıda çoluk çocuk yoktu. Araç vardı sadece onun üzerine düştü” dedi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|3
|7
|2. Başakşehir
|3
|7
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Gaziantep FK
|3
|7
|5. Antalyaspor
|3
|6
|6. Adana Demirspor
|3
|6
|7. Giresunspor
|3
|6
|8. Galatasaray
|3
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|3
|5
|12. Kayserispor
|3
|3
|13. Sivasspor
|3
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Ümraniye
|3
|1
|16. Hatayspor
|2
|0
|17. Karagümrük
|2
|0
|18. İstanbulspor
|3
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Gençlerbirliği
|2
|4
|4. Eyüpspor
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Ö.K Yeni Malatya
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. M. United
|3
|3
|15. Bournemouth
|3
|3
|16. Liverpool
|3
|2
|17. Everton
|3
|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|6
|3. Real Betis
|2
|6
|4. Osasuna
|2
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Atletico Madrid
|2
|3
|9. Girona
|2
|3
|10. Valencia
|2
|3
|11. Real Sociedad
|2
|3
|12. Almeria
|2
|1
|13. Sevilla
|2
|1
|14. Mallorca
|2
|1
|15. Espanyol
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0
31
hafif yağmur
Sayfalar Tümü