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Bağcılar’da korkutan yangın

Bağcılar’da sabah saatlerinde bir binanın 4’üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken dairede büyük çaplı hasar meydana geldi.

Asayiş 10.09.2021, 10:14
Bağcılar’da korkutan yangın

Bağcılar’da sabah saatlerinde bir binanın 4’üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken dairede büyük çaplı hasar meydana geldi.


Yangın, sabah saatlerinde Bağcılar Demirkapı mahallesi 1726 sokakta bulunan 5 katlı bir binanın 4. katında meydana geldi. Sebebi henüz öğrenilemeyen yangın dairenin salon bölümünde başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü Bu sırada Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de sokak çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yangında şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmazken daire kullanılamaz hale geldi.

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