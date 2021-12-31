Bağcılar’da korkutan yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

Bağcılar’da 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Dairede bulunan biri kadın 3 çocuk kendilerini dışarıya atarken, zemin katta oturan bir kadın da yoğun dumandan etkilendi.

Olay, Bağcılar Fatih Mahallesi, 1792 Sokak üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın en üst katında elektrikten kaynaklı yangın çıktı. Yangın esnasında dairede çocuklarıyla oturan bir kadın, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kadın daha sonra 3 çocuğunu alıp kendi imkanlarıyla hemen dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın esnasında zemin katta oturan ve dumandan etkilenerek fenalaşan Nebahat isimli yaşlı kadın hastaneye götürüldü. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonrası dairede maddi hasar oluştu. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.