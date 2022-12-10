Bağcılar’da kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşıp yol kenarına uçtu: 2 yaralı

Bağcılar’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerleri aşarak yol kenarındaki alana uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Bağcılar mevki Aksaray istikametine meydana geldi. İddiaya göre, 34 EJF 937 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan yeşillik alana uçtu. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise araçtaki 2 yaralıya müdahale etti. Ardından yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araç kullanılamaz hale gelirken, ekipler kazanın çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.