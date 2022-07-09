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Bağcılar’da ilk bilgilere göre, medikal ürün satan bir iş merkezinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bağcılar’da ilk bilgilere göre, medikal ürün satan bir iş merkezinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Asayiş 09.07.2022, 13:17
Bağcılar’da ilk bilgilere göre, medikal ürün satan bir iş merkezinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.