Bağcılar’da İETT şoförü tartıştığı aracı otobüs ile böyle sıkıştırdı

Bağcılar’da İETT şoförü, trafikte tartıştığı kişinin kullandığı otomobili otobüs ile sıkıştırdı. Kaldırım ile otobüs arasında sıkışan otomobilden son anda çıkan sürücü ayağım sıkıştı diyerek otobüs sürücüsüne bağırdığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Bağcılar Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre. Mahmutbey Caddesi üzerinde seyreden İETT otobüsü şoförü aynı istikamete seyreden otomobil sürücüsü ile tartıştı. Otobüs sürücüsü yoluna devam etmek yerine birden bire otobüsü otomobilin üzerine sürüp yolun ortasındaki kaldırıma sıkıştırdı. Son anda otomobilden inen sürücü ayağının sıkıştığını söyleyerek otobüs sürücüsüne bağırdı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.