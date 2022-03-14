banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Altın fiyatları nereye gidiyor?
Altın fiyatları nereye gidiyor?
İstanbul'da Kar ve soğuk devam edecek!
İstanbul'da Kar ve soğuk devam edecek!
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Benzin ve motorine bu kez büyük indirim geliyor!
Benzin ve motorine bu kez büyük indirim geliyor!

Bağcılar’da husumetlisini öldüren zanlı hakim karşısına çıktı

Bağcılar’da husumetlisi Okan Alkan’ı evinin önünde 5 kurşun ile öldüren ve Edirne Uzunköprü’de Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanan Mahir Kılınç hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Kılınç, “Maktulü bilerek ve isteyerek vurmadım. Keşke böyle bir olay olmasaydı” dedi.

Asayiş 14.03.2022, 12:42
Bağcılar’da husumetlisini öldüren zanlı hakim karşısına çıktı

Bağcılar’da husumetlisi Okan Alkan’ı evinin önünde 5 kurşun ile öldüren ve Edirne Uzunköprü’de Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanan Mahir Kılınç hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Kılınç, “Maktulü bilerek ve isteyerek vurmadım. Keşke böyle bir olay olmasaydı” dedi.

Bağcılar’da 10 Temmuz 2021’de meydana gelen olayda Mahir Kılınç (24) aralarında husumet bulunan Okan Alkan’ın (27) evinin önüne gitmişti. Burada yaşanan tartışmanın ardından Kılınç, Okan Alkan’a ruhsatsız tabancayla 5 el ateş etmişti. Okan Alkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olaya ilişkin hazırlanan iddianamede Mahir Kılınç hakkında ‘kasten öldürme ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından müebbet hapis ile 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, tutuklu sanık Mahir Kılınç (SEGBİS) sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya maktul Okan Alkan’ın ailesi ile taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Mahir Kılınç, maktulün ağabeyi ve yeğenine uyuşturucu sattığını iddia ederek “Üstümde silah yoktu. Okan’ın yanına gittiğimde iki kişiydiler. Okan ile uyuşturucu satması hakkında konuştuk. Bana küfür etmeye başladı. Aramızda tartışma çıktı. O esnada üzerindeki silahını çekti. Çıkardığı silahı kasıklarıma doğru doğrulttu. Birbirimize girdik, boğuştuk, yere düştük. Biz yere düşünce maktulün elindeki silah da yere düştü. Ben yerdeki silahı aldım. Maktul ve arkadaşı üzerime doğru geldi, kaçmaya başladım. Bu esnada yerden aldığım silahla arkaya doğru ateş ettim. Maktulü bilerek ve isteyerek vurmadım. Keşke böyle bir olay olmasaydı. Tabancayı da kaçarken çöp konteynerinin içine attım.” şeklinde konuştu.

Maktulün annesi müşteki Ayfer Alkan ise “Oğlum olaydan bir hafta önce kadar evde telefonla hararetli bir konuşma yapmıştı. Bu nedenle bir hafta evden çıkmadı. Evden çıkmaya korkuyordu. Olay günü de telefon geldi, bu telefondan sonra yüz ifadesi değişti. Eşofmanı ile evden dışarı çıktı. Üzerinde silah yoktu. Silah sesleri duyunca asker uğurlaması yapıldığını düşündüm. Sonrasında oğlumu yerde buldum” dedi.

Maktulün babası müşteki Tayfur Alkan ise “Silah sesleri duyunca dışarı çıktım. Evin 10-15 metre karşısında oğlum yerdeydi, kimin yaptığını sordum, ‘baba, Mahir Kılınç yaptı’ dedi” şeklinde konuştu.

Müşteki beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşmanın bitmesinin ardından adliye önünde konuşan maktulün annesi Ayfer Alkan, “Oğluma ‘ne oldu’ dedim ‘anne bir şey yok’ dedi, dışarı çıktı çocuk. Dışarı çıktığı anda silah sesi duydum. Daha sonra camdan baktığımda oğlum bana ‘anne beni vurdular sırtımdan beni kurtar’ diye. Ben gittiğimde kucağıma düştü. Adalet istiyorum. Benim oğlum evlenecekti nişanlıydı düğünü olacaktı.” dedi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 28 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 28 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Sivasspor 29 37
13. Kasımpaşa 29 35
14. Galatasaray 28 35
15. Antalyaspor 28 35
16. Giresunspor 28 32
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 27 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19