Bağcılar’da hafriyat kamyonu yolun ortasına devrildi

Bağcılar’da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu yolun ortasına devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken Mahmutbey Yolu Arnavutköy istikameti bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kamyondan yola dökülen hafriyat ise iş makinesi ile kamyonlara yüklenerek kaldırıldı.

Kaza, Bağcılar Mahmutbey Yolu Arnavutköy istikametinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy istikametinde seyir halinde olan 06 BN 8746 plakalı hafriyat kamyonunun şoförü henüz bilinmeyen bir nedenle aracının kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon yağmurun da kayganlaştırdığı yolda devrildi.

Kazayı kamyon şoförü yara almadan atlatırken, kamyonda yüklü olan hafriyat yola döküldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Mahmutbey Yolu Arnavutköy istikametini bir süre trafiğe kapattı.

Hafriyat kamyonu kaza yerine çağrılan vinçle kaldırılırken yola dökülen hafriyat da iş makinesi ile temizlendi.

Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan Mahmutbey Yolu Arnavutköy istikameti polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.