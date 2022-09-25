- Bağcılar’da gencin annesinin kafasını balkondan atma anı kamerada

Bağcılar’da psikolojik sorunları olan genç annesin boğazını kesip camdan aşağıya attı. Şahsın annesinin kafasını balkondan yere atma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Şüphelinin daha önceden ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden firar ettiği öğrenildi.

Bağcılar Fevziçakmak Mahallesi 2014 Sokak’ta akşam saatlerinde İddiaya göre, 26 yaşındaki A.S. henüz bilinmeyen bir nedenle 58 yaşındaki annesi Havva Sayan’ın boğazını kesip camdan aşağıya attı. İhbar üzerine olay yerine Çevik Kuvvet Polisleri ve Özel Harekat Polisleri geldi. Çevik Kuvvet evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polisleri gören A.S. evi yakarak direnmek istedi. Uzun uğraşlar sonucu Özel Harekat Polisi A.S.’yi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs A.S’nin daha önceden ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden firar ettiği öğrenildi.

Öte yandan, gencin annesin kafasını balkondan atma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, yolda ve evlerinin balkonunda bulunan vatandaşların bağırdığı ve şahın kafayı yere attığı görülüyor.

(ZA-