Bağcılar’da freni tutmayan kamyonetin altında kalan sürücü öldü
BAĞCILAR’DA MAL YÜKLEMEK İÇİN TIRA YANAŞAN KAMYONET BİR ANDA KAYMAYA BAŞLADI. KAMYONETİ DURDURMAK İÇİN PEŞİNDEN KOŞAN SÜRÜCÜ, DEVRİLEN KAMYONETİN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ.
Bağcılar’da mal yüklemek için tıra yanaşan kamyonet bir anda kaymaya başladı. Kamyoneti durdurmak için peşinden koşan sürücü, devrilen kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, saat 16.30 sıralarında Bağcılar İstoç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mal yüklemek için tıra yanaştırılan kamyonet, sürücüsü araçtan indiği esnada kaymaya başladı. O esnada koşarak araca binmeye çalışan sürücü, hareket halindeki kamyonetin altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede kamyonet sürücüsü Refik Kotuk’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek, vatandaşlar alandan uzaklaştırıldı. Yapılan incelemelerin ardından Refik Kotuk’un cenazesi ambulansla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Devrilen kamyonet ise vinç yardımıyla kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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