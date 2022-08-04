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Bağcılar’da evlere girip cep telefonları çalan hırsız kamerada

Bağcılar’da 3 ayrı evden 9 cep telefonu ile bin 400 lira para çalan hırsızlık şüphelisi önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

Asayiş 04.08.2022, 11:45
Bağcılar’da evlere girip cep telefonları çalan hırsız kamerada

Bağcılar’da 3 ayrı evden 9 cep telefonu ile bin 400 lira para çalan hırsızlık şüphelisi önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

Bağcılar’da 25.07.2022 ve 28.07.2022 tarihlerinde 3 ayrı evden 9 cep telefonu ile bin 400 lira para çalınmasının ardından harekete geçen polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri kimliğini tespit ettiği B.Ö. isimli şüpheliyi yakaladı. Şüpheli şahsın hırsızlık suçundan 19 adet sabıka kaydının olduğu ayrıca resmi belgede sahtecilik suçundan aranmasının bulunduğu tespit edildi. Yakalanan B.Ö., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan B.Ö’nün ve yanındaki 2 hırsızın bir binaya girmeye çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. B.Ö.’nün suç ortakları ise aranıyor.

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