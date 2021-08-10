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Bağcılar’da dere yatağına düşen adamı itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı

Bağcılar’da dere yatağına düşen şahsın bacağı kırıldı. Şahıs, düştüğü yerden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Asayiş 10.08.2021, 20:53
Bağcılar’da dere yatağına düşen adamı itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı

Bağcılar’da dere yatağına düşen şahsın bacağı kırıldı. Şahıs, düştüğü yerden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Basın Ekspres yolu Bağcılar mevkiinde bulunan dere yatağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle dere yatağına düştü. Adamın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar olayı polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri adamı sedye ile düştüğü yerden çıkardı. Bacağında kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde sıyrıklar olan adam sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dere yatağında su seviyesinin düşük olması olası bir can kaybını önledi.
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