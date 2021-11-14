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Bağcılar’da bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi
Bağcılar’da bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Binanın önce cephesi yola açılırken, dairede yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Asayiş 14.11.2021, 08:53
Bağcılar’da bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Binanın önce cephesi yola açılırken, dairede yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.