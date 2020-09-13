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Bağcılar’da bir kadın evinde ölü bulundu
BAĞCILAR’DA 30 YAŞINDAKİ GÜRCİSTAN UYRUKLU BİR KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU. POLİSİN YAPTIĞI İNCELEMELERDE KADININ VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE BIÇAK YARASI VE DARP İZLERİNİN BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ.
Asayiş 13.09.2020, 19:57
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Bağcılar’da 30 yaşındaki Gürcistan uyruklu bir kadın evinde ölü bulundu. Polisin yaptığı incelemelerde kadının vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yarası ve darp izlerinin bulunduğu öğrenildi.
Olay, 2 gün önce Bağcılar Barbaros Mahallesi 224 Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, eşiyle birlikte yaşadığı öğrenilen 30 yaşındaki Gürcistan uyruklu kadın bugün akşam saatlerinde evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı evde ve apartmanda incelemelerde bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemelerde kadının vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak izleri ve darp izlerinin olduğu öğrenildi. Cinayet şüphesi üzerinde duran ekiplerin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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