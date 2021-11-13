Bağcılar’da bir işyerine silahlı saldırı: 3 ölü

Bağcılar Otocenter’da kimliği belirsiz kişi yada kişilerin bir işyerine kurşun yağdırdığı saldırıda, baba ve oğluyla birlikte bir akrabaları hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekiplerinin saldırganları yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 17.30 sıralarında Bağcılar otocenter da yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi yada kişiler Cemal D. ve oğlu Engin D. ile birlikte akrabaları Polat D.’nin içinde bulunduğu işyerini kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıda Cemal D., oğlu Engin D. ve Polat D. olay yerinde hayatını kaybederken, saldırganlar geldikleri araçla kaçarak kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise saldırıda vurulanları kontrol etti. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu vurulan şahısların hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan yapılan incelemelerin ardından cesetlerin Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılacağı öğrenildi.