Bağcılar’da bir binanın çatısı alev alev yandı

Bağcılar’da 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Alev alev yanan çatı itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çatıda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi 1897. Sokak’taki 4 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bütün çatıyı sararken, bina sakinleri kendilerini panikle sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, sokakta toplanan kalabalığı uzaklaştırarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.