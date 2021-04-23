banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ağabeyi konuştu: AKILLI VE DÜRÜST BİR ÇOCUKTUR
Ağabeyi konuştu: AKILLI VE DÜRÜST BİR ÇOCUKTUR
23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Akdeniz'de tekne faciası en az 100 can kaybı var
Akdeniz'de tekne faciası en az 100 can kaybı var
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş hastaneye kaldırıldı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş hastaneye kaldırıldı

Bağcılar’da ambalaj fabrikasında patlama

Bağcılar’da sabaha karşı bir ambalaj fabrikasında patlama yaşandı. Alev alev yanan fabrikadaki yangına çok sayıda itfaiye müdahale ederken fabrikada büyük hasar oluştu.

Asayiş 23.04.2021, 06:52
2
Bağcılar’da ambalaj fabrikasında patlama

Bağcılar’da sabaha karşı bir ambalaj fabrikasında patlama yaşandı. Alev alev yanan fabrikadaki yangına çok sayıda itfaiye müdahale ederken fabrikada büyük hasar oluştu.

Olay, saat 05:00 sıralarında Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi Koçman Caddesi’nde bulunan iki katlı bir ambalaj fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlama sonrası alev alev yanan binaya çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederek yangın kontrol altına alındı. Olay sonrası fabrikada büyük hasar oluşurken patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
banner478
Yorumlar (0)
15°
açık