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Bağcılar’da 4. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Bağcılar’da 4. üncü kattan düşen yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.
Asayiş 24.05.2022, 23:04
Bağcılar’da 4. üncü kattan düşen yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2227 Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan apartmanın 4’üncü katında yaşayan yaşlı kadın henüz bilinmeyen bir şekilde balkondan düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının düştüğü yerde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olay yerinde çevre güvenliğini sağlarken olay yeri inceleme ekipleri ve savcı yaşlı kadının düştüğü yerde ve evinde incelemelerde bulundu. Kadının cesedi cenaze aracıyla adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.