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Bağcılar’da 4 katlı binanın çatısı uçtu, araçlarda maddi hasar oluştu
Bağcılar’da 4 katlı bir binanın çatısı rüzgar nedeniyle uçarak sokaktaki araçların üzerine düştü. Ekiplerin çatıyı kaldırma çalışmaları sürüyor.
Asayiş 11.01.2022, 23:39
Bağcılar’da 4 katlı bir binanın çatısı rüzgar nedeniyle uçarak sokaktaki araçların üzerine düştü. Ekiplerin çatıyı kaldırma çalışmaları sürüyor.
Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi 1385 Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın çatısı rüzgar nedeniyle uçarak sokaktaki araçlarına üzerine düştü. Sokakta bulunan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, ekiplerin çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı.