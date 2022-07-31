Bağcılar’da 25 bin lira değerinde telefon çalan çocuk hırsız kamerada

Bağcılar’da 15 yaşındaki çocuğun 25 bin lira değerinde telefon çaldığı anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bağcılar Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki M.E.E. 3 farklı işyerinde 25 bin lira değerinde telefon ve telefon parçası, bin lira değerinde sigara ve bin 500 lira çaldı. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, şüpheli 15 yaşındaki M.E.E’yi Fatih Mahallesi’nde yakaladı. Küçük çocuğun çalmış olduğu telefonları ise Fatih Aksaray Mahallesi’nde bulunan seyyar telefonculara ucuz fiyattan sattığı öğrenildi.

Emniyette işlemleri biten M.E.E’yi “İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan dün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.