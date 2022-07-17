Bağcılar’da 2 uyuşturucu taciri yakalandı

İstanbul Bağcılar’da evlerine düzenlenen operasyonda silah ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bağcılar’ın Yıldıztepe ve Yavuz Selim mahallelerinde iki ikamette uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonlarda adreslerde yapılan aramalarda 5 adet tabanca fişeği, 10 adet av tüfeği fişeği, 169,4 gram bonzai, 55 adet satışa hazır halde toplam 53 gram skunk, 58 adet satışa hazır halde toplam 2 kilo 690 gram kubar, 2 adet hassas terazi, çok sayıda şeffaf poşet, 190 lira para ele geçirilirken, K.G. ve Y.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan bugün adli makamlara sevk edildi.