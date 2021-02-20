Bağcılar’da 2 milyon lirayı gasp eden şüpheliler yakalandı

Bağcılar’da bir market zincirlerinden toplanan 2 milyon lirayı gasp eden 8 şüpheli yakalanıp cezaevine gönderildi. Şüphelilerin paranın taşındığı aracının lastiğinin havasını indirdiği ve motosikletle takip ettiği anlar kameralara yansıdı.

Olay, 5 Şubat Cuma günü Bağcılar’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre market çalışanı olduğu öğrenilen kişi, zincir marketlerden topladığı 2 milyon lirayı otomobiline koydu. Market çalışanını takip eden şüpheliler otomobilini park ettiği esnada, araç lastiğini havasını indirdi.

Market çalışanının bir süre takip eden şüpheliler otomobilin önünü kesti. Aracın lastiklerine ateş eden şüpheliler araçta bulunan 2 milyon TL’yi alarak olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

Market çalışanının ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde farklı adreslere 14 Şubat günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, olayla ilgili 12 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kameralara böyle yansıdı

Öte yandan şüphelilerin, mağdur vatandaşı otomobil ve motosikletle takip etmelere güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde şüphelilerden biri olayın öncesinde mağdur vatandaşın park ettiği aracın lastiklerin indirdiği görüldü. Bir başka görüntüde ise şüphelilerin aracı motosikletle takip ettikleri görülüyor.