Bağcılar ve Şişli’de hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Bağcılar ve Şişli’deki bazı evlerde farklı zamanlarda hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı. Şişli’de meydana gelen hırsızlık olayında kapı tokmakları çalındı.

Bağcılar Demirkapı Mahallesi’nde ve Şişli Kuştepe Mahallesi’nde meydana gelen hırsızlık suçlarıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kendilerine gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. Çalışma çerçevesinde; önce 26 Ağustos 2022 tarihinde Bağcılar’daki evde hırsızlık anlarının kameraya yansıdığı güvenlik kamera görüntüleri izlendi. O görüntülerde 2 şahsın olay günü ikamet kapısını zor kullanarak açtıkları ve içerideki eşyalara zarar verdikleri, ikamet sahibinin olay yerine ulaşması sonucu bölgeden koşarak uzaklaştıkları görüldü. 7 Eylül 2022 tarihinde Demirkapı Mahallesi’nde yapılan kontrollerde şüphelilerden E.M. isimli şahıs yakalandı. Şahsın ayrıca “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak” suçundan arandığı tespit edildi.

8 Eylül 2022 tarihinde ise Şişli Kuştepe Mahallesi’ndeki binada meydana gelen hırsızlıkla ilgili inceleme başlatıldı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde güvenlik kamera görüntüleri incelendi ve bir şahsın bina içerisinde bulunan dairelerin kapı tokmaklarını çaldığı görüldü. Çalışmaların devamında kimlik bilgileri tespit edilen Ç.İ. isimli şüpheli şahıs Kuştepe Mahallesi’nde yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan ve adli makamlara sevk edilen E.M., hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ç.İ. ise adli makamlarca tutuklandı.