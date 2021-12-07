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Frutti Extra Bursaspor: “Basketbol Kulüpler Birliği’nin kurulması noktasında fikir birliğine varılmıştır”
Bağcılar TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkan otobüs köprüden düşmekten son anda kurtuldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Korkulukları kırarak durabilen otobüste bulunanlar tahliye edildi.
Bağcılar TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkan otobüs köprüden düşmekten son anda kurtuldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Korkulukları kırarak durabilen otobüste bulunanlar tahliye edildi.
Asayiş 07.12.2021, 17:13
Bağcılar TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkan otobüs köprüden düşmekten son anda kurtuldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Korkulukları kırarak durabilen otobüste bulunanlar tahliye edildi.