Bağcılar Kaymakamlığı’ndan yangın açıklaması

Bağcılar Kaymakamlığı, fabrika yangınının söndürüldüğünü, 5 işçinin dumandan etkilenerek tedavi edildiğini açıkladı.

Bağcılar Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, "Bugün saat 13.40’ta ilçemiz 15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu caddesindeki geri dönüşüm malzemeleri toplayan fabrikanın deposunda yangın çıkmıştır. Olay yerine ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek yangın söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çıkan yangında herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır. Dumandan etkilenen 5 fabrika çalışanı sağlık ekiplerimizce ayakta tedavi edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.