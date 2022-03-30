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Bağcılar dehşet: Sokak ortasında bir kişiyi öldüren şahıs, evinde eşini öldürdükten sonra intihar etti
Rus ordusu gece saldırılarında Ukrayna’nın Bucha, Gostomel, Irpin, Brispol, Kiev, Harkov ve Makiivka kentlerine saldırılar gerçekleştirdi.
Bağcılar dehşet: Sokak ortasında bir kişiyi öldüren şahıs, evinde eşini öldürdükten sonra intihar etti
Bağcılar İnönü Mahallesi’nde sokak ortasında bir kişiyi öldüren şahıs, eve gelerek önce eşini öldürdü ardından da intihar etti. Eşi ve bir kişiyi öldüren şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Asayiş 30.03.2022, 01:23
Bağcılar İnönü Mahallesi’nde sokak ortasında bir kişiyi öldüren şahıs, eve gelerek önce eşini öldürdü ardından da intihar etti. Eşi ve bir kişiyi öldüren şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.