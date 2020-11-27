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Bağcılar'da pes dedirten görüntü kamerada

Basın ekspres yolunda Ayamama deresi üzerinde bulunan demirden emekleyerek karşıya geçen vatandaşlar bu kadarına da pes dedirtti. Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından elektrik kablolarının taşındığı demirler, dikenli tellerle örtüldü.

Asayiş 27.11.2020, 15:21
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Akşam iş çıkış saatlerinde Basın Ekspres yolundan Bağcılar Mahmutbey'e geçmek isteyen vatandaşlar üst geçidin uzak olmasını bahane ederek Ayamama deresinin üzerinde elektrik kablolarının geçişi için bulunan demirin üzerinden karşıya geçiyor. Yüksekliği yaklaşık 5 metre olan deredeki demirden emekleyerek geçmeye çalışan vatandaşların bu görüntüsü görenlere pes dedirtti.

Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçen BEDAŞ ekipleri, demirlerin üzerini dikenli tellerle örttü.

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