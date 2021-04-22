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Bağ evinin kapısını çalan hırsızlara ilginç tepki: “Çok ihtiyacınız varsa gelin bir kapı da ben hediye edeyim”

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir vatandaşa ait bağ evinin kapısı ile içerideki tarım aletleri çalındı. Hırsızlara tepki gösteren emekli vatandaş, “Kapıya çok ihtiyacınız var madem gelin de bir kapı da benden hediye olsun” dedi.

Asayiş 22.04.2021, 16:29
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Bağ evinin kapısını çalan hırsızlara ilginç tepki: “Çok ihtiyacınız varsa gelin bir kapı da ben hediye edeyim”

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir vatandaşa ait bağ evinin kapısı ile içerideki tarım aletleri çalındı. Hırsızlara tepki gösteren emekli vatandaş, “Kapıya çok ihtiyacınız var madem gelin de bir kapı da benden hediye olsun” dedi.

Edinilen bilgiye göre, Erenler çamlık mevkiinde emekli Necati Cihan’a ait bağ evine giren hırsızlar, binanın demir giriş kapısı ile içeride bulunan tarım aletleri çalarak kayıplara karıştı. Olayı komşusundan duyan Cihan, polise gidip şikayetçi oldu. 5 ay önce de aynı bağ evinden su saatinin çalındığı ifade eden Necati Cihan, zararının yaklaşık 3 bin lira civarında olduğunu ifade etti.

“Çok mu ihtiyacınız vardı”

Hırsızlara ilginç bir tepkide bulunan Cihan, “Kapıya çok ihtiyaçları var herhalde çalmışlar madem gelsinler bir kapı da ben hediye edeyim” diye konuştu. Hırsızların yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.
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