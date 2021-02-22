Bağ evine uyuşturucu baskını

Gaziantep’te sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucu partisi yapılan bağ evine jandarma operasyon düzenledi. Toplam 7 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şahıslara 34 bin 650 lira para cezası kesildi.

Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi’ndeki bir bağ evinde sokağa çıkma kısıtlamasında toplanan şahısların uyuşturucu kullandığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler, 7 kişinin bulunduğu eve operasyon düzenledi. Operasyonda H.Ö., K.Ş., Ö.S., Y.E.Ç., Ö.Y., M.Y. ve M.G., uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 7 şüpheliye korona virüs tedbirlerini ihlal etmekten toplamda 34 bin 650 lira cezai işlem uygulandı. Ekipler tarafından bağ evinde yapılan aramada ise 300 gram esrar maddesi ile bir uzun namlulu tüfek ve 20 boş kovan ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken M.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.