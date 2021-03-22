Bağ evinden çaldıkları eşyaları satarken suçüstü yakalandılar

Kırıkkale’de hurdacılık yapan 2 hırsızlık şüphelisi, köydeki bağ evinden çaldıkları eşyaları sanayide satarken suçüstü yakalandı.

Kırıkkale’nin Keskin ilçesine bağlı Büyükceceli köyündeki bir bağ evinden bakır kazanlarla birlikte tarım malzemeleri çalınması üzerine harekete geçen jandarma, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonrası malzemelerin köye hurdacı olarak gelen M.A (25) ve C.E. (24) tarafından çalındığı tespit edildi. Şüpheli şahıslar çaldıkları eşyaları aynı gün kent merkezindeki sanayi sitesinde ikinci el eşya alan iş yerine satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Her iki şüphelinin de hırsızlık suçlarından kaydının olduğu öğrenildi. C.E. isimli şüphelinin de daha önceden Büyükceceli köyünden çapa makinesi hırsızlığının da faili olduğu belirtildi.

Şüpheliler, jandarmada yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.