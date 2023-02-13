Bağ evinde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Burdur’un Gölhisar ilçesinde dün ormanlık alanda meydana gelen bağ evi yangını, ormana sıçramadan söndürüldü.

Armutlu Mahallesi Kireçlik mevkiinde dün meydana gelen bağ evi yangını, ormana sıçrama tehlikesi nedeniyle paniğe yol açtı. Yazlık olarak kullanılan, Bilal Akalın’a ait bağ evinde çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Gölhisar Belediye itfaiye araçlarının kar dolayısıyla sıkıntılı olan yol nedeniyle müdahale edemediği yangına, Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğünün yangın söndürme araçları müdahalede bulundu. Ekipler, yangını daha fazla büyümeden söndürerek kontrol altına aldı.

Yangında yazlıkta zarar oluştuğu öğrenildi.