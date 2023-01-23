"Bağ evi faresi" lakaplı hırsız, Tekirdağ’da yakalandı

Tekirdağ’da bağ evlerinde onlarca soyguna karışan hırsız, emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10’a yakın bağ evinde gerçekleşen hırsızlığı mercek altına aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlığı tek bir zanlının gerçekleştirdiği tespit edildi. Yapılan operasyonla gözaltına alınan S.Ş.’nin 30’a yakın suçtan dosyası olduğu tespit edildi. Emniyetteki ifadesinin ardından savcılığa sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.