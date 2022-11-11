Bafra Ticaret Borsasına silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi daha tutuklandı

Samsun’da Bafra Ticaret Borsasının kurşunlanması ve daha sonra da başkan adayının silahla yaralanması olayına karışanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2’si mahkemece tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde salı günü sabaha karşı ilçede özel harekat polislerinin de desteğiyle çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İddiaya göre, şüpheli şahısların 1 Eylül’de yapılan Bafra Ticaret Borsası Başkanlığı seçimi öncesinde, Bafra Ticaret Borsası tarafından işletilen Bafra Mezbahasını ele geçirerek, mezbahada atık olarak nitelendirilen ürünlerden (sakatat) elde edilecek yüksek gelire sahip olmak amacıyla, 23 Ağustos akşamı saat 23.30 sıralarında Bafra Ticaret Borsasının pompalı tüfekle kurşunlanması, 29 Eylül saat 08.00 sıralarında Bafra Ticaret Borsası başkan adayının Bafra ilçesinde çocuk şahıs tarafından kasten öldürülmeye teşebbüs edilmesi, seçim yoluyla gelinen bir kamu görevine aday olmamaya yönelik cebir veya tehdit kullanılması, kasten yaralama ve tehdit suçlarının liderliğini E.D.’nin yaptığı suç örgütü tarafından işlendiğinin tespit edilmesi üzerine Samsun’un Bafra ilçesi ve Trabzon’da yapılan eş zamanlı operasyonda, örgüt lider ve yöneticisinin aralarında bulunduğu 8 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon dahilinde şüpheli şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, 89 adet kartuş, 178 adet tabanca mermisi, 2 adet şarjör, 2 adet kuru sıkı tabanca, çok sayıda çek, senet ve banka dekontları ele geçirildi. Dün Bafra Adliyesine sevk edilen 18 yaşından küçük 2 çocuktan biri tutuklanarak cezaevine götürülerken, 1 çocuk ise serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan, aralarında suç örgütünün lideri olduğu ileri sürülen E.D.’nin de bulunduğu 5 kişi bu sabah saat 07.00 sıralarında Bafra Adliyesine sevk edildi. Gün boyu devam eden mahkeme akşam saatlerinde sona erdi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E D. ve E.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.