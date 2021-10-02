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BAE’de hava ambulansı düştü: 4 ölü
Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de hava ambulansının düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Asayiş 02.10.2021, 12:37
Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de hava ambulansının düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de bir hava ambulansının düştüğü bildirildi. Abu Dabi polisinden yapılan açıklamaya göre kaza sonucu 2 pilot, doktor ve hemşire hayatını kaybetti. Kazanın yeri ve nedeni hakkında bilgi paylaşılmadı.