Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) bağlı güçlerin, Yemen’e bağlı Sokotra Ada’sında tamamen kontrolü sağlamasının üzerinden 1 yıl geçti. Farklı gerekçelerle bölgede uçuş gerçekleştiren BAE, inşa ettiği askeri üs ve getirdiği paralı askerlerle adayı 1 yıl adeta askeri kışlaya çevirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) bağlı güçlerin Suudi Arabistan yönetimindeki coğrafi olarak uzak Yemen valiliklerinden birinin kontrolünü tamamen ele geçirmeyi başarmasının üzerinden 1 yıl geçti. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Yemen’in stratejik adası Sokotra’da BAE güçleri, keşif uçakları tarafından "hasta nakli" gerekçesiyle 673 askeri ve keşif uçuşu gerçekleştirdi. Ancak adadan nakledilen hasta sayısı yalnızca 1 oldu. Yıllar önce adadaki arazileri satın alarak emirliklerine ekleyen BAE, 2020 yılı boyunca çeşitli uçuşlar düzenlendi. "Turist" adı altında İsrail’den Sokotra Adasına yüzlerce kişi getirildi.

2015 yılında hükümet ve Yemenlilerin arasındaki savaşın başlaması ve buna karşılık Suudi liderliğinde kurulan koalisyon da operasyonlarla meşgulken BAE, Sokotra Ada’sında "insani yardım" adı altında zaman geçirmeye ve askeri üslerini inşa etmeye başlamıştı. BAE limana yakın kıyılarda geniş araziler satın alırken, BAE’nin adamı olan Halife Elmazrui birçok araziyi ele geçirerek bölgedeki insanları kandırdı. BAE yönetimi, adanın havalimanının da kontrolünü sıkılaştırdı. Halife Elmazrui’nin en önemli yardımcılarından biri olan Said Elkabi, adadan paketlenmiş bir şekilde gönderilerin, gümrük gözetimi ya da denetimi olmaksızın havalimanından giriş ve çıkışlarını denetledi, ayrıca havaalanının yanında bir hava üssü de inşa etmeye başladı.

Askeri kışlaya dönüşen Sokotra, paralı askerlerle doldu

Elmazrui’ye bağlı iletişim ağları ve turizm şirketlerinin kurulması yoluyla iletişim, turizm, sağlık ve petrol gibi ekonomik eklemleri kontrol etmek için bir akaryakıt istasyonunu da kuruldu. Petrol türevlerinin satışı ve Sokotra Adası’nın başkenti olan Hadibo Hastanesi ele geçirilerek Şeyh Halife bin Zayed Hastanesine dönüştürüldü. Bir yıl boyunca BAE, adayı adeta askeri bir kışlaya çevirirken, Sokotra dışından paralı askerlerle doldurdu. Birden fazla askeri bölge ve üs kuruldu.

BAE güçleri askeri ve istihbarat tesislerinin kurulması için hazırlıklara başlarken, adanın kapılarını BAE vizeleri ve uçuşlar yoluyla farklı milletlerden unsurlara açtı ve aynı zamanda adanın limanından birden fazla askeri sevkiyatı gerçekleştirdi.

Sokotra Adası stratejik konumu nedeniyle, Kızıl Deniz ve Afrika Boynuzunda limanları ele geçirmeye ve bölgedeki üslerini artırmaya yönelik politika izleyen BAE’nin hedefi oldu.