banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İstanbul'da kamu personeli yarın izinli sayılacak
İstanbul'da kamu personeli yarın izinli sayılacak
Göztepeli Obinna Nwobodo, ligin en iyisi oldu
Göztepeli Obinna Nwobodo, ligin en iyisi oldu
Sağlık Turizminde Yeni Dönem Başlıyor!
Sağlık Turizminde Yeni Dönem Başlıyor!
İstanbul'da otogarlardan araç çıkış yasağı uzatıldı!
İstanbul'da otogarlardan araç çıkış yasağı uzatıldı!

BAE ajanı olduğu iddiasıyla tutuklanan ve tahliye edilen sanığın ev hapsi kaldırıldı

BAE için çalıştığı öne sürülen ve Sakarya’da yakalanıp tutuklandıktan sonra ev hapsi ile yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilen Ürdün vatandaşının ev hapsi cezası kaldırılarak, imza yükümlülüğündeki adli kontrole çevrildi.

Asayiş 25.01.2022, 13:59
BAE ajanı olduğu iddiasıyla tutuklanan ve tahliye edilen sanığın ev hapsi kaldırıldı

BAE için çalıştığı öne sürülen ve Sakarya’da yakalanıp tutuklandıktan sonra ev hapsi ile yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilen Ürdün vatandaşının ev hapsi cezası kaldırılarak, imza yükümlülüğündeki adli kontrole çevrildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için casusluk yaptığı iddia edilen Ürdün vatandaşı Ahmed Mahmoud A.A.A.’nın, ’siyasal veya askeri casusluk’ ve ’gizli kalması gereken bilgileri açıklama’ suçunu işlediği belirlenmiş, şüpheli istihbari çalışma neticesinde Sakarya’da yakalanıp tutuklanmıştı. BAE için çalıştığı öne sürülen Ürdün vatandaşı hakkında ‘siyasal veya askeri casusluk’ ve ‘gizli kalması gereken bilgileri açıklama’ suçlarından hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanık hakkında hazırlanan 159 sayfalık iddianame, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Türkiye’nin gündemine oturan BAE ajanı olduğu iddia edilen sanık için, ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama’ suçu ile ‘Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme’ suçundan toplam 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istenilmişti.

“Ev hapsi, imza yükümlülüğündeki adli kontrole çevrildi”

BAE için çalıştığı casusluk yaptığın öne sürülen Ahmed Mahmoud A.A.A.’nın yargılanmasına devam edildi. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Söz hakkı verilen Ahmed Mahmoud A.A.A.’nın, geçimini sağlamak ve günlük hayatına devam edebilmek için ev hapsinin kaldırılmasını talep etti. Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı ise konut infazının kaldırılması talebinin kabulünü ve diğer adli kontrol hükümlerinin devamını istedi. Sanık avukatlarının da sanığın beyanına katıldıkları ve isteğinin kabul edilmesini talep etti. Görüşünü açıklayan mahkeme heyeti ise MİT Başkanlığına iletilen müzekkerenin neticesinin beklenmesine ve sanık üzerindeki ev hapsi kararının kaldırılarak, imza yükümlülüğündeki adli kontrole çevrilmesine, bu kapsamda da her ayın ilk günü imza atmasına karar vererek, duruşmayı 31 Mart tarihine erteledi.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11