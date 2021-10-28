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BAE ajanı olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık tahliye edildi

BAE için çalıştığı tespit edilince Sakarya’da yakalanıp tutuklanan ve 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen Ürdün vatandaşı Ahmet Mahmoud Ayesh Al Astal’ın yargılandığı davada mahkeme heyeti ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla sanığın tahliyesine karar verdi.

Asayiş 28.10.2021, 14:10
BAE ajanı olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık tahliye edildi

BAE için çalıştığı tespit edilince Sakarya’da yakalanıp tutuklanan ve 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen Ürdün vatandaşı Ahmet Mahmoud Ayesh Al Astal’ın yargılandığı davada mahkeme heyeti ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla sanığın tahliyesine karar verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için casusluk yaptığı iddia edilen Ürdün vatandaşı Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal ‘siyasal veya askeri casusluk’ ve ‘gizli kalması gereken bilgileri açıklama’ suçunu işlediği belirlenmiş, şüpheli istihbari çalışma neticesinde Sakarya’da yakalanıp tutuklanmıştı. BAE için çalıştığı öne sürülen Ürdün vatandaşı Astal, hakkında ‘siyasal veya askeri casusluk’ ve ‘gizli kalması gereken bilgileri açıklama’ suçlarından hazırlanan iddianame kabul edildi. Astal hakkında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 159 sayfalık iddianame hazırlandı. Bu iddianame, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Türkiye’nin gündemine oturan BAE ajanı olduğu iddia edilen Astal için, ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama’ suçu ile ‘Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme’ suçundan toplam 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istenilmişti.

Davanın son duruşmasında tahliye kararı

BAE için çalıştığı casusluk yaptığın öne sürülen Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal’ın yargılanmasına devam edildi. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Astal cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Celse arasında sanığın dijital materyallerin Türkçe tercümesinin geldiği zapta geçirildi. Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklulukta geçirdiği süre, delillerin toplanmış olması, bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yeterli olacağından sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti. Söz alan sanık avukatları ise mahkemeye gelen dosyayı inceleyip ayrıntılı beyanda bulunacaklarını, cumhuriyet savcısının tahliyeye yönelik talebine katıldıklarını belirterek, müvekkillerinin tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti ise sanığın ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı 25 Ocak 2022 tarihine erteledi.

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