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Bacanağının silahlı saldırısında yaralandı

Samsun’da bacanağının silahlı saldırısına uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Asayiş 04.07.2022, 16:12
Bacanağının silahlı saldırısında yaralandı

Samsun’da bacanağının silahlı saldırısına uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un Alaçam ilçesi Hamibi Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunlar yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bacanağı M.D.’nin (46) tüfekle ateş açması sonucu yaralanan 51 yaşındaki T.K. hastanelik oldu. Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan T.K. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. T.K. Samsun’daki hastanede ameliyata alındı.

Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen M.D. jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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